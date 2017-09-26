Вашингтон, 26 сентября, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 28−30 сентября совершит официальный визит в Китай, сообщила 26 сентября журналистам официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

World Economic Forum Рекс Тиллерсон

По словам Науэрт, госсекретарь намерен обсудить со своими китайскими коллегами ситуацию, сложившуюся на Корейском полуострове, а также вопросы инвестиций и сферу торговли.

«В ходе визита госсекретарь Тиллерсон обсудит ряд вопросов, касающихся денуклеаризации Кореи, торговли и инвестиций», — сообщила Хезер Науэрт.

Напомним, ранее Рекс Тиллерсон заявил о намерении продолжить дипломатические усилия для урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Мариано Рахоем заявил, что Соединённые Штаты в очередной раз «готовы» к военным действиям против Северной Кореи.