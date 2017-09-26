Минск, 26 сентября, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Белоруссия собирается активно продвигать продукцию своей деревообрабатывающей отрасли на рынок Великобритании. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Сергей Алейник, сообщает БЕЛТА.

Pitzavod.ru Деревообработка

«Наша торговля с Великобританией достаточно многоплановая — около 190 товарных позиций. Мы поставляем много нашей продукции. Сегодня на повестке дня активное продвижение в Соединенное Королевство продукции деревообрабатывающей отрасли», — рассказал дипломат.

Он отметил, что в сентябре 2017 года в Бирмингеме на международной выставке Timber Expo впервые будет представлена национальная экспозиция Белоруссии.

«Это крупнейшая деревообрабатывающая выставка в Великобритании. Там будет участвовать практически весь деревообрабатывающий сектор Белоруссии. Будут презентация наших возможностей, семинар, который мы организуем совместно с британской ассоциацией деревообрабатывающей промышленности. Уверен, что эти контакты наверняка перерастут в контракты», — рассказал Алейник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня состоялась встреча президента Белоруссии Александр Лукашенко с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Соединенного Королевства Аланом Дунканом.

Лукашенко предложил определить три или четыре солидных пилотных экономических проекта и реализовать их. Глава Белоруссии решил не лукавить и сказал прямо: у Великобритании много свободных денег, которые можно было бы вложить в республику. Минск, в свою очередь, обещает создать удобные и выгодные условия для бизнеса двух или трех совместных предприятий.