Санкт-Петербург, 26 сентября, 2017, 22:11 — ИА Регнум. 26 сентября в Санкт-Петербурге в филиале №3 Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина состоялась творческая встреча, посвященная Микалоюсу Константинасу Чюрлёнису. Мероприятие прошло под эгидой VI Санкт-Петербургского международного культурного форума. На встрече присутствовали Генеральный консул Литвы Дайнюс Нумгаудис и президент Общества им. М. К. Чюрлёниса в Петербурге Юрий Шенявский, который представил петербургским школьникам и другим гостям встречи свою книгу «Чюрленис. Поэзия творчества».

Встреча

Дайнюс Нумгаудис рассказал о роли Санкт-Петербурга в жизни и творчестве Чюрлёниса.

«Здесь прошли его последние столь же трудные, сколь и плодотворные годы жизни. Петербург проложил ему путь к славе и известности, — сказал консул и добавил, что Чюрленис столь же значим для Литвы, как Пушкин для России — Чюрленис — наше все».

Генеральный консул Литвы, страны, официально объявившей Россию «агрессором и террористом», поблагодарил библиотеку за интерес к творчеству выдающегося композитора, поэта и художника и подарил альбом репродукций «М. К. Чюрлёнис. Время признания», изданный в Вильнюсе на русском языке.

Дайнюс Нумгаудис

Книга Юрия Шенявского «Чюрлёнис. Поэзия творчества» вышла в 2015 году в издательстве «Союз художников» к 140-летию со дня рождения великого деятеля литовской культуры. В ней автор обращает внимание на те стороны творческой биографии Чюрлёниса, которые пока что известны недостаточно широко, например, на его взаимоотношения с поэзией:

«Всё созданное Чюрлёнисом проникнуто поэзией. Недаром большое число поэтов откликались на его живопись, музыку, философию своими поэтическими произведениями. На протяжении более ста лет люди стараются понять этого гения…»

Гости смогли увидеть документальный фильм «Чюрлёнис», в котором рассказывается о непростой судьбе творца, о трудностях и страданиях, которые сопутствовали ему всю жизнь, но при этом вдохновляли на творчество. Художник не дожил и до 36 лет, но за столь короткую жизнь он создал две симфонические поэмы, сотни других музыкальных произведений и около 300 живописных работ, самые известные из которых являются как бы сплавом музыки и живописи.

М. К .Чюрлёнис, «Соната пирамид. Скерцо»

После встречи Юрий Шенявский провел для ее участников экскурсию по местам Петербурга, связанным с именем выдающегося литовца. В завершение к мемориальной доске Чюрлёниса на улице Римского-Корсакова, 65 были возложены цветы.

Читайте также: В ООН надо жаловаться не на Россию, а на президента Литвы

Напомним, что президент Литвы неоднократно объявлял Россию главной угрозой миру. Так, 18 сентября, по информации пресс-службы литовского президента, Грибаускайте встретилась с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем и непосредственно информировала его о действиях России вблизи границ Литвы, положении с безопасностью в регионе и угрозах мировому сообществу, вызываемых учениями агрессивного характера «Запад»