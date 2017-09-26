Минск, 26 сентября, 2017, 21:00 — ИА Регнум. В Белоруссии стартовали новые совместные российско-белорусские учения военного спецназа. Они проходят с 25 сентября по 8 октября 2017 года. Об этом сообщила сегодня, 26 сентября, пресс-служба министерства обороны республики.

Mil.ru Российский спецназ

В ведомстве пояснили, что военные тренировки проводятся между силами специальных операций ВС РБ и Воздушно-десантными войсками ВС России. Тактико-специальные учения проводятся для групп специального назначения. Среди них — Воздушно-десантные войска РФ.

В каких районах проходят учения, не уточняется.

Как ранее передавало ИА REGNUM, с 14 по 21 сентября проходили совместные стратегические учения «Запад-2017» вооруженных сил России и Белоруссии. Военные отрабатывали сценарий отражения нападения на Союзное государство. Главной задачей было находить, блокировать и уничтожать условные незаконные вооруженные формирования на шести полигонах и двух участках местности. В учениях «Запад-2017» принимали участие около 12 тысяч военнослужащих России и Белоруссии. Было использовано 680 единиц боевой техники, в том числе 250 танков, 200 орудий, 10 боевых кораблей, а также около 70 самолетов и вертолетов.

В ЕС и США эти военные тренировки восприняли как «акт агрессии». Особенно активно паниковали прибалтийские страны и Польша. СМИ этих государств тиражировали информацию о том, что «Запад-2017» — это тренировка перед захватом Прибалтики, говорили, что Россия обязательно проведет испытания ядерной бомбы, а российские военные и вовсе могут захватить власть в Белоруссии и потом взяться за Прибалтику. Хотя на территории самих прибалтийских стран вблизи границ России и Белоруссии за год проходят по нескольку военных учений.

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Через несколько дней и Литва, больше всех переживавшая за свою безопасность, признала, что, возможно, зря паниковала. Так, газета Lietuvos rytas подвергла сомнению, что реакция литовских властей в связи с учениями «Запад-2017» была адекватной. Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску позднее заявила, что НАТО проанализирует всю информацию об учениях «Запад-2017» и после этого представит подробный отчет.

Как ранее отмечал в интервью ИА REGNUM директор минского Центра изучения внешней политики и безопасности Сергей Палагин, 21 сентября завершились учения «Запад-2017», но не провокации в информационном пространстве Запада против них. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать новой информационный атаки на Союзное государство России и Белоруссии.