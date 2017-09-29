Киев, 29 сентября, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Украинский конфликт вокруг компании RyanAir развивается в неожиданном направлении. О том, какую удивительную свинью ирландский лоукостер подложил украинским аэропортам, сообщает в своей статье Восточно-европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Новостью, потрясшей европейский рынок авиасообщений, стала информация о возможности покупки компанией RyanAir играющей на том же поле компании Alitalia. В случае, если эта информация подтвердится, RyanAir станет сверхтяжелым игроком, мнению которого украинские аэропорты просто не смогут противостоять. И затягивание переговоров вокруг цены, которую лоукостер собирался заплатить с каждого перевезенного им пассажира, придется срочно сворачивать.

Особенно крупный зуб RyanAir должна иметь на администрацию аэропортов «Киев» и «Борисполь», из которых второй даже ухитрился разорвать переговоры. За такое хамство, возможно, придется расплачиваться особо изощренными условиями эксплуатации.

Об этих и других новостях украинской транспортной инфраструктуры читайте в статье: Европа собирается закрыть небо над Украиной: обзор инфраструктуры

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