Москва, 26 сентября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. 24 сентября ФГУП «РосРАО» завершило работы по транспортировке двенадцати трехотсечных блоков реакторных отсеков утилизированных атомных подводных лодок из акватории СРЗ АО «СВРЦ» (Камчатский край) в пункт временного хранения реакторных отсеков отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» (Приморский край) в рамках подпрограммы «Промышленная утилизация атомных подводных лодок, надводных кораблей с ядерной энергетической установкой, судов атомного технологического обслуживания и реабилитации радиационно опасных объектов на 2011−2015 годы и на период до 2020 года».

Пресс-служба ФГУП «РосРАО» «РосРАО» перевезло части утилизированных АПЛ с Камчатки в Приморье

Как сообщили в пресс-службе ФГУП «РосРАО», транспортировка осуществлялась голландской компанией «Доквайз Шиппинг Б.В.», уже имеющей опыт транспортировки атомных подводных лодок военно-морского флота России. Для транспортировки 12 блоков было выбрано полупогружное судно (судно док) «Трансшельф». Для юридического оформления перевозки выпущено специальное распоряжение правительства Российской Федерации.

Перевозка 12 блоков представляет собой уникальную логистическую операцию, подготовка к которой проводилась ФГУП «РосРАО» в 2016—2017 годах.

Специализированным конструкторским бюро АО «ЦКБ «Лазурит» были разработаны конструкторская документация, инструкции по буксировке, чертежи докового набора для размещения блоков реакторных отсеков на палубе судна, каждый из которых представляет собой самостоятельно плавающий объект массой до 2000 тонн.

На сегодняшний день все трехотсечные блоки реакторных отсеков утилизированных АПЛ размещены в акватории Предприятия для дальнейших работ по размещению их на сухое стапельное основание.

«На сегодняшний день мы имеем возможность очистить Камчатку от блоков реакторных отсеков, от твёрдых радиоактивных отходов и уже здесь в Приморье завершать весь жизненный цикл атомных подводных лодок. Эти блоки, безусловно, уже полностью безопасны. Сами реакторные отсеки отработаны, облученное ядерное топливо выгружено», — сообщил директор ДВЦ «ДальРАО» — филиала ФГУП «РосРАО» Константин Сиденко.