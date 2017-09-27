Киев, 27 сентября, 2017, 03:29 — ИА Регнум. Новый закон Украины об образовании вызвал бурную реакцию в западной части этой страны. О том, почему такой парадокс стал возможен, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению представителей национальных меньшинств, живущих в западной части Украины — болгар, молдаван, румын, словаков, венгров, — новый закон об образовании является дискриминационным и должен быть изменен. Резкая реакция на закон была отмечена даже в Европе. Например, в Будапеште перед посольством Украины состоялся митинг, организованный молодежным движением «Фиделитас», которая пригласила также представителей закарпатской молодежи. Организаторы заявили о своей решимости защищать возможности преподавания на венгерском языке для венгров Закарпатья и потребовали выступить против этого закона у всех венгров «как единой нации».

Не остались в стороне от критики нового украинского закона также Румыния, Польша и Молдова. На этом фоне особенно пикантно выглядит ситуация, описанная информагентством «Сбруч» (Галичина). Согласно представленной информации, не менее половины западных украинцев, приезжая в Киев, Харьков или Одессу, переходят на русский язык для того, чтобы быть понятными собеседником. Устоит ли националистская украинизация под напором реальности?

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