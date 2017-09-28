Киев, 28 сентября, 2017, 06:35 — ИА Регнум. Предложение по размещению миротворцев ООН в Донбассе стало поводом для яростных политических спекуляций на этой теме. Как пытаются обеспечить свое превосходство в данном вопросе представители нынешней киевской администрации и их хозяева, сообщает в своей статье Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко в ходе саммита Совета Безопасности ООН заявил, что стремления Украины и России кардинально противоположны. Высказав эту очевидно правильную мысль, нынешний глава Украины пустился в демагогию, обозначив цели России как обмен мира на Украине — на свободу Украины. Дабы порушить планы «восточного поработителя», Порошенко предложил разместить миротворцев ООН на границе Украины и России, очевидно, желая развязать себе руки в борьбе с непослушным ему населением народных республик. Его вариант уже поддержали США, Германия и Франция.

Но воплощение этого плана в жизнь означало бы официальное признание России стороной конфликта, чего до сих пор не было сделано и что вряд ли в интересах даже нынешней киевской хунты: такой шаг может заставить ее сверять свои действия с определенными международными нормативами.

Читайте подробности: «Голубые каски» ООН в Донбассе: нужны ли миротворцы и где их размещать?

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