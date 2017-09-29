Донецк, 29 сентября, 2017, 03:51 — ИА Регнум. Тяжелая жизнь граждан Донецкой республики формирует в общественном мнении довольно суровые разделения по идеологии. Как сила характера влияет на политические ожидания и их воплощение в жизнь, анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Суть Времени ДНР Въезд в Донецк. Донецк. 31.10.2015

Даже сам город Донецк оказался разделён в результате военных действий на относительно мирные центр и юго-восток — и пострадавшую от обстрелов западную часть города. Но тем не менее количество жителей, согласных на любые условия, лишь бы закончилось кровопролитие, не становится больше. Оптимизм первых месяцев сопротивления уже давно сменился на ту или иную стратегию выживания вдолгую.

Пособия, выплачиваемые администрацией ДНР, значительно ниже бывших во время единства Украины. Некоторым приходится ездить за своей пенсией на украинскую сторону. А кто-то, подобно особо ловким бизнесменам, ухитряется получать прибыль с обеих сторон линии разделения. Но таких подавляющее меньшинство. А большинству, особенно пожилым, приходится выживать за счет волевых качеств и ждать, когда ситуация сдвинется с мертвой точки. Население, разделённое когда-то по принципу богатства или бедности, теперь размежевано по идеологии.

Читайте подробности: Жить в ДНР: остаётся только ждать и верить

Обратите также внимание на другие статьи Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM, посвященные социально-политическому кризису на Украине.