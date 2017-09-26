Афины , 27 сентября, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Согласованная в апреле 2016 года покупка 67% акционерного капитала управляющей компании по обслуживании и эксплуатации крупнейшего в Греции морского порта Пирей китайской компаний COSCO наделала много шума. О том, какие выгоды и риски для экономики Греции несет эта сделка, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Эллинида Галчева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Распродажа

Китайская сторона высказывает большой оптимизм по результатам состоявшейся сделки. Многолетняя эксплуатация одного из крупнейших на Средиземном море порта должна стать, по словам китайского посла в Греции Цу Сяоли, «головой дракона», за которой постепенно явится и всё остальное. Вокруг торгового морского взаимодействия Китай и Греция планируют многомерное экономическое, торговое и культурное партнерство. Такую точку зрения подтвердил греческий премьер-министр Алексис Ципрас.

Тем не менее греческие портовики опасаются жестких мер, которые могут быть предприняты новыми хозяевами порта Пирей с целью выкачивания максимальной прибыли. Под угрозу могут быть поставлены рабочие места, которые будут «оптимизированы». Реальная возможность применения китайского трудового права в случае данной сделки специально оговорена в концессионном соглашении и законопроекте о ратификации. Таким образом, греческие трудящиеся могут попасть в китайские условия на территории Европы.

Узнайте подробности: Китай в Греции: 1. Голова дракона

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