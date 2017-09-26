Москва, 26 сентября, 2017, 21:27 — ИА Регнум. Жители домов по улице Кравченко в Москве протестуют против разворачивающегося на месте детской спортивной площадки строительства очередного небоскреба. Двусмысленность ситуации заключается в том, что это может оказаться не очередная коммерческая стройка на головах у москвичей, а проект, который якобы является частью президентской программы «Учительский дом», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На месте двора отныне быть «Учительскому дому»

Как уверяет член инициативной группы местных жителей Татьяна Лозовская, на территории детской спортивной площадки по адресу ул. Кравченко, вл.16 власти собираются построить семнадцатиэтажный дом с подземным гаражом и ФОКом. В результате жители лишатся единственного на шесть домов зелёного солнечного двора, а жители района — востребованной спортивной площадки с хоккейной коробкой.

«Мы категорически против уплотнительной застройки, в результате которой жители и их дети будут лишены благоприятной среды обитания, а взамен получат все негативные последствия точечной застройки», — заявила активистка.

По словам Лозовской, история развернувшегося конфликта между местными жителями и застройщиком такова. В начале шестидесятых годов XX века, при строительстве двух пятиэтажных и четырех девятиэтажных дома по улице Кравченко архитекторы запланировали одну детскую спортивную площадку (одно дворовое пространство) на все эти шесть домов. С тех пор уже на протяжении более полувека жители окрестных домов проводят свой досуг, отдыхают, гуляют с детьми и занимаются спортом. Здесь подрастает уже третье поколение жителей, поскольку это единственный двор в территориально сложившемся микрорайоне.

В 2000-х годах началась комплексная реконструкция 18 квартала (в три очереди). И в это же время правительством Юрия Лужкова жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) «Учительский дом» рядом с предполагаемыми пустырями под строительство был выделен участок по адресу: ул. Кравченко, вл. 16. Однако в ходе реконструкции был нарушен принцип волнового переселения десяти пятиэтажек первой очереди: вместо стартовых построили коммерческие дома. Жители, узнав, что их выселяют из микрорайона, а площадка по улице Кравченко, вл. 16 отдана не под стартовый дом, а некоему ЖСК, не допустили строительства, остановив его на много лет.

«Возможно, были и другие причины, но много лет «учителя» молчали. Реконструкцию остановили на не полностью выполненном объеме. Наши дома остались стоять, а статус участка так и остался — «под застройку». Заключенный договор аренды с ЖСК не был расторгнут. Лишь в феврале 2015 года правительство Москвы расторгло договор аренды. После чего представители ЖСК «Учительский дом», недовольные таким решением, развернули бурную протестную деятельность, стали устраивать пикеты на улицах Москвы («учителя остались на улице, живем в общежитиях, нас обманули, дом только на бумаге, пропали деньги» и т.д.), собирая подписи под петицией. Вводя в заблуждения случайных прохожих, депутатов, не объясняя им, где и за счёт чего они собираются строить, ЖСК собрал около 5 тыс. подписей под петицией. Кто из этих добреньких подписантов согласился бы, чтобы у него под окнами построили башню, уничтожили двор и вырубили 100 деревьев? Вот о каких подписях рассказывала председатель ЖСК В. Зотова.

По многочисленным просьбам представителей ЖСК «Учительский дом» градостроительная комиссия в марте 2016 года вновь передала им этот участок в аренду. Строительство всего лишь одного дома было признано масштабным проектом и передано в аренду без торгов», — отмечает местная жительница.

В ответ на это активисты, обойдя поквартирно все окружающие дома, собрали 2530 живых подписей, и еще около 800 подписей под электронной петицией. Хоккейной коробкой пользуется весь квартал, студенты двух общежитий МГУ, расположенных напротив, а также жители двух домов из соседнего района. Они тоже поставили свои подписи под петицией против стройки.

Обращения с приложенными копиями подписей были отправлены в местный совет депутатов предыдущего созыва, потом лично каждому депутату, но местные народные избранники, в нарушение законодательства об обращениях граждан, предпочли отмолчаться, а на словах жителям района передали, что они поддерживают стройку, заявляет активистка.

Кроме того, продолжила активистка, противники уплотнения неоднократно обращались в управу, в префектуру, в мэрию, в администрацию президента, в Совет по правам человека, в федерацию хоккея. А именно к Владиславу Третьяку, поскольку на уничтоженной площадке тренировалась детская хоккейная команда от ГБУ «Ломоносовец» и взрослая команда ветеранов «Ломоносовские барсы». В студенческий совет МГУ (студенты играют в баскетбол и футбол, т.к. площадка от них в шаговой доступности), в Мосгордуму, в Общественную палату, к депутатам от разных партий. Все обращения обеспокоенных граждан перенаправлялись в префектуру, которая присылала однотипные ответы с историей передачи, продления, отмены договора аренды, обещая перенести детские карусели и качели в другое место, и уничтоженные спортивные сооружения возместить занятиями в платном придомовом ФОКе.

Не менее любопытна позиция, которую заняли чиновники из управы и префектуры округа. Так, активисты утверждают, что в мае 2017 года на встречах с жителями Ломоносовского и Академического районов столицы префект ЮЗАО Олег Волков публично объявил, что строительство дома будет отменено.

В июле 2017 муниципальным депутатам района, которые по настоянию инициативной группы обратились в правительство Москвы с прошением об отмене строительства, сообщили, что на состоявшемся 15 июня 2017 года заседании Градостроительной земельной комиссии (ГЗК) принято решение аннулировать выданный ранее ГПЗУ, утвержденный приказом Москомархитектуры от 03 ноября 2010 года.

То, что будет выдан новый ГПЗУ, от депутатов и жителей скрыли. И ранним утром 16 сентября 2017 года успокоенные обещаниями властей граждане у себя под окнами обнаружили строительную технику. Буквально за день территорию строительства огородили, а надо отметить, что в строительную площадку включили расположенную здесь же газораспределительную станцию, оперативно снесли детские и спортивные сооружения и успели срубить часть деревьев.

С других позиций смотрит на конфликт вокруг строительства дома на месте обжитой детской спортивной площадки председатель правления ЖСК «Учительский дом» Валентина Зотова. Хотя она также винит в случившемся московских чиновников, но с позиции учителей, точку зрения которых высказала председатель ЖСК Зотова. Чиновники виновны в том, что своевременно не отреагировали на инициативу президента, и в Москве не удалось реализовать образцовый проект учительского дома.

Выяснить, как относятся участники кооператива к тому, что при строительстве их дома будут нарушены права других граждан на благоприятную среду обитания, к слову, таких же простых жителей столицы, у председателя правления ЖСК «Учительский дом» Валентины Зотовой не удалось.

Не менее любопытна и общая ситуация по вопросу улучшения жилищных условий молодым учителям и врачам в Москве, на фоне которой и разгорелся скандал вокруг ЖСК «Учительский дом». Опрошенные правозащитники, защищающие интересы очередников Москвы, в том числе медиков и учителей, заявили, что ничего не знают об участии московских преподавателей в проекте ЖСК «Учительский дом». Однако, в свою очередь, рассказали о сложившемся на настоящий момент положении в сфере обеспечения специалистов жильем в Москве.

В частности, по словам сопредседателя народного движения «За жильё» Дарьи Кирилловой, государственные программы помощи медикам и учителям действительно существуют, что касается Москвы, то здесь эту проблему нужно разделить на два этапа. Первый этап осуществлялся еще в лужковские времена, тогда в 2006 году город предоставил порядка семи тысяч муниципальных квартир медикам и педагогам.

«Что это значит? Они должны были предоставить специалистам договора социального найма на занимаемую площадь, за что последние должны были отработать не менее десяти лет в медицинских и образовательных учреждениях столицы и после этого спокойно приватизировать полученное таким образом жилье. Однако в департаменте городского имущества (ДГИ) решили по-другому, от людей потребовали сначала отработать 10 лет в учреждениях города, и только после этого получить право приватизировать жилье. В результате подобных действий ДГИ граждане не только не смогли приватизировать полученные от города муниципальные квартиры, а более того, отработав по 10-20 лет, столкнулись с тем, что их попросту начали выселять на улицу», — уточнила Кириллова.

Смена руководства столицы ситуацию с обеспечением специалистов жильем к лучшему не изменила. В августе 2014 года на встрече с мэром Сергеем Собяниным вновь были достигнуты позитивные договоренности. Градоначальник распорядился предоставить людям квартиры, но в дело вмешался департамент городского имущества. По неясным для общественников причинам департамент начал предоставлять жильё в уже занятых другими людьми помещениях.

«Получается, что не предоставили жилье в 2005—2006 годах, так и сейчас квартиры как бы ушли «налево». Получается, что в ДГИ вновь проигнорировали поручение городского главы, на этот раз уже Сергея Собянина. Понимаете, существует масса различных программ помощи специалистам, но в конечном итоге все они играют на руку только чиновникам. У нас есть документы, подтверждающие факты мошенничества, но вот уже на протяжении трёх лет нам отказывают в возбуждении по этим фактам уголовного расследования. Получается, что из семи тысяч педагогов и медиков в лучшем случае лишь сто семей с помощью активных протестных действий смогли получить документы на жильё. Получается, что у всех остальных квартиры просто украли, потому что они не только были поставлены на очередь как нуждающиеся, но они ещё и отработали за это жилье, но, по сути, остались на улице. По факту денег выделяется сполна, это и программа «Молодой специалист», и программа «Молодая семья», которая была реализована в 2016 году. То есть программ масса, и денег на них выделяется достаточно, вопрос в том, что деньги расходуются не по назначению», — объяснила Дарья Кириллова.

Добавим, что данная история для сегодняшней Москвы отнюдь не нова. Точечная застройка была признана порочным наследием и нынешний градоначальник Сергей Собянин, придя к руководству столицей, обещал наряду с другими перегибами прежних времен покончить и с практикой уплотнительной застройки. В действительности с точечной застройкой не только не было покончено, свидетельством чему являются многочисленные протесты москвичей в разных районах столицы (например в Северном Измайлово, где вместо необходимого местным жителям детского сада компания «Инград» пыталась возвести 22-этажный жилой комплекс), но она приобрела ещё более грандиозные масштабы после того, как столичные власти приняли решение на месте утилитарных объектов транспортной инфраструктуры ТПУ возводить не обременённые социальной инфраструктурой комплексы апартаментов.

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Рассмотрев данный случай с точки зрения всех участников развернувшегося противостояния, напрашивается вывод о том, что только лишь уплотнительной застройкой дело здесь никак не ограничивается. Как представляется, ситуация выглядит так, что мэрия Москвы в очередной раз пытается переложить свои социальные обязательства на плечи простых граждан. И при этом стравливает нуждающихся в жилье учителей с рядовыми москвичами.