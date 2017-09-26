Курган, 26 сентября, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Зауралец пытался незаконно пересечь границу Белоруссии и Польши. Нарушитель на данный момент помещён в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Госпогранкомитете Белоруссии.

Цитата из к/ф «Дело было в Пенькове». Реж. Станислав Ростоцкий. 1957. СССР Освобождение

Инцидент произошел вечером 21 сентября в Гродненском районе вблизи населенного пункта Бакуны. В пределах пограничной зоны за покушение на нарушение белорусско-польской границы задержан гражданин России, 23-летний житель Курганской области. При нем обнаружено три мобильных телефона и другие личные вещи.

Молодой человек пояснил свои действия тем, что два месяца назад освободился из мест заключения и не нашёл работу в России, поэтому решил попытать счастья в Польше. За попытку нарушения белорусско-польской границы ему грозит сейчас административное наказание.

Добавим, в Курганской области и на Урале в целом не всё гладко в плане безработицы. Свои трудности с поиском работы закономерно возникают у лиц, освободившихся из мест лишения свободы. По мнению экспертов, одна из проблем — отсутствие социализации таких граждан. В некоторых территориях, в частности, в Свердловской области, действуют общественные и некоммерческие организации, помогающие таким гражданам социализироваться, найти работу и жильё. Но в корне решить эту проблему не удаётся. Активисты считают, что ресоциализация должна начинаться ещё до освобождения граждан из мест лишения свободы.

Ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал о задержании 5 сентября жителя Челябинской области, который якобы не нашел себе подходящей работы в родном поселке и решил отправиться на заработки в Польшу на дизель-поезде сообщением Брест — Влодава. Тратить время на оформление визы и деньги, а это более 50 евро, нарушитель, конечно же, не хотел.

Жители Оренбурга и Грозного 14 июля 2017 года пытались незаконно попасть в Польшу через белорусский Брест, спрятавшись в грузовике. Пояснения причин правонарушения пограничникам стандартные — «поиски лучшей жизни».

Отметим, что уровень регистрируемой безработицы на конец августа в Польше по информации издания «Польша сегодня» составил 7%, тогда как в России 4,9%. По данным органов службы занятости Польши, трудовые мигранты задействованы как сезонные рабочие в сельском хозяйстве и строительстве. В основном это граждане Украины.