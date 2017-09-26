Владимир Путин дал ярославским медикам 113,6 млн рублей
Ярославль, 26 сентября, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Президент России подписал распоряжение о выделении в текущем году для ярославских учреждений здравоохранения 113,6 миллионов рублей из резервного фонда главы государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Порядка 28 миллионов зарезервировано на приобретение медицинского оборудования для областной клинической больницы. Также поддержку по этой статье получат областная онкологическая больница, клиническая больница №9, областная детская больница и рыбинская городская больница №1. В пяти медучреждениях города Ярославля будет сделан капитальный ремонт помещений. Это клиническая больница №10, больница имени Семашко, детская клиническая больница №1, клиническая больница №2, детская поликлиника №5.
«Ярославская область стала лидером в проекте «Бережливая поликлиника», и наш опыт тиражируется по всей России. В качестве награды нам выделили 113 миллионов рублей. Мы сами выбирали лечебные учреждения, куда пойдут деньги. Выбирали те организации, где в первую очередь надо заниматься капитальным ремонтом, где в плохом состоянии находятся кровля, регистратура. Ну и, конечно, где больше прикрепленного населения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.
Деньги президента в область должны поступить в октябре этого года.
Ярославские медики ожидают от президента еще 100 миллионов рублей. Семь из них пойдет для Угличской ЦРБ, три — для рыбинской больницы имени Семашко. 90 миллионов рублей направят на информатизацию ярославского здравоохранения. На них планируется создать единое информационное пространство, в котором, наконец, начнет работать электронная медицинская карта и другие современные технологии.