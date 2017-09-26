Ярославль, 26 сентября, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Президент России подписал распоряжение о выделении в текущем году для ярославских учреждений здравоохранения 113,6 миллионов рублей из резервного фонда главы государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Ярославские больницы отремонтируют на деньги резервного фонда главы государства

Порядка 28 миллионов зарезервировано на приобретение медицинского оборудования для областной клинической больницы. Также поддержку по этой статье получат областная онкологическая больница, клиническая больница №9, областная детская больница и рыбинская городская больница №1. В пяти медучреждениях города Ярославля будет сделан капитальный ремонт помещений. Это клиническая больница №10, больница имени Семашко, детская клиническая больница №1, клиническая больница №2, детская поликлиника №5.

«Ярославская область стала лидером в проекте «Бережливая поликлиника», и наш опыт тиражируется по всей России. В качестве награды нам выделили 113 миллионов рублей. Мы сами выбирали лечебные учреждения, куда пойдут деньги. Выбирали те организации, где в первую очередь надо заниматься капитальным ремонтом, где в плохом состоянии находятся кровля, регистратура. Ну и, конечно, где больше прикрепленного населения», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Деньги президента в область должны поступить в октябре этого года.

Ярославские медики ожидают от президента еще 100 миллионов рублей. Семь из них пойдет для Угличской ЦРБ, три — для рыбинской больницы имени Семашко. 90 миллионов рублей направят на информатизацию ярославского здравоохранения. На них планируется создать единое информационное пространство, в котором, наконец, начнет работать электронная медицинская карта и другие современные технологии.