Минск, 26 сентября, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии категорически не согласно с украинской оценкой прошедших российско-белорусских военных учений «Запад-2017». Соответствующее заявление распространила пресс-служба минобороны Белоруссии сегодня, 26 сентября.

Минобороны России Учение «Запад-2017»

В белорусском военном ведомстве напомнили, что 25 сентября на официальном сайте министерства обороны Украины была опубликована информация о совместном стратегическом учении (ССУ) вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации «Запад-2017».

В этой информации была приведена оценка представителей управления верификации Генерального штаба вооруженных сил Украины ССУ «Запад-2017», в частности, что учение было «условно открытым».

«Департамент международного военного сотрудничества министерства обороны Республики Беларусь не согласен с заявлением украинской стороны», — сказано в сообщении минобороны Белоруссии.

Минобороны Белоруссии напоминает, что с 16 по 20 сентября в наблюдении за учением приняли участие представители семи государств — участников Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, в том числе пяти стран — членов военного блока НАТО.

Группа наблюдателей самостоятельно выбрала себе старшего — госпожу Хустад Рагнхилд Вэлле из Норвегии.

По итогам учений Хустад озвучила общее мнение всех наблюдателей. Согласно этому мнению, ССУ «Запад-2017» соответствовали заявленным целям, учения были открытыми и транспарентными.

«В то же время военные наблюдатели от Украины отказались давать оценку прошедшему белорусско-российскому учению «Запад-2017», — отметили в минобороны Белоруссии.