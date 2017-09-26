Калуга, 26 сентября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. В сентябре 2017 года изменился скоростной режим на участке с 124-го по 173-й км автомобильной дороги федерального значения М3 «Украина» (Москва — Калуга — Брянск — граница с Украиной), сообщает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные государственной компании «Российские автомобильные дороги».

Russianhighways.ru Трасса М3 «Украина»

По данным ведомства, для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн установлен скоростной режим до 110 км/ч. Ранее максимальная скорость движения для данного вида транспортных средств составляла до 90 км/ч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе реконструкции автодороги М-3 «Украина» проезжая часть была расширена до 7,5 метров в ширину. Обочины с обеих сторон также увеличили до 3,75 м.

Кроме того, на участке построили шесть путепроводов, два надземных перехода, отремонтировали семь мостов, открыли первый в России экодук — наземный переход для диких животных.

В соответствии с действующими нормативами, дорога соответствует технической категории 1Б: четыре полосы для движения и отсутствие пересечений с другими автодорогами в одном уровне. Новый скоростной участок автомобильной дороги М3 «Украина» проходит по Малоярославецкому, Дзержинскому районам Калужской области и городскому округу Калуга.

Напомним, согласно решению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, плату за проезд по участку автодороги М3 «Украина» Москва— Калуга — Брянск — граница с Украиной будут взимать до 1 мая 2109 года.

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