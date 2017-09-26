Киев сыплет словами и идеями направо и налево, а толку ноль: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- «Девичья память»: Порошенко вновь назвал РФ стороной конфликта в Донбассе;
- Отправная точка конфликта: Госдума и Совфед выступят с заявлением о русском языке на Украине;
- Исполнить или уйти: соцсети Facebook угрожает блокировка в России;
- Конец интриги: губернатор Нижегородской области уволен после 12 лет работы на этом посту;
- Курс валют: вероятность укрепления рубля снижается.