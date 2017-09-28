Москва, 28 сентября, 2017, 03:28 — ИА Регнум. Уровень агрессивного неприятия готовящегося к выходу фильма «Матильда» со стороны определенной доли православного сообщества наносит мощный удар по важной цели. Целью этой, однако, оказывается не нашумевшая кинокартина, а репутация РПЦ среди россиян. Образ, который создают Церкви особо уверенные в своей непогрешимости противники «Матильды», оказывается не самым лучшим. А в сочетании с политической ангажированностью и отсутствием вдумчивого осмысления событий и вовсе демонстрирует усердие, достойное лучшего применения. Непонимание такого рода заступниками основ православного вероучения обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Корень подобного непонимания — искажённое восприятие сути религиозного чуда, к числу которых относится и явление святых. Считая, что столкнулись с чудом впервые в жизни (хотя наблюдают его регулярно на литургии), упуская из вида знаки Божьего присутствия, они пытаются вывести свою веру вовне, усиленно доказывая ее чисто внешними способами. Этот подход, свойственный Наталье Поклонской и ее сторонникам, чем-то напоминает описанное в Новом Завете фарисейство, с навязыванием неких внешних «проправславных» норм и попытками втянуть прочих в борьбу за их соблюдение. Что при этом происходит внутри, причем не у оппонента, а у самого фарисея, остается за кадром. Увы, гордость, осуждение, мстительность, желание раздора — это не качества православного человека, и к Царству Божьему они не приведут.

Что же касается самих попыток создать из Николая Второго кумира, они совершенно неприемлемы. Такая острая реакция на «Матильду» сильно выделяется на фоне других лент, как, например, «Викинга», где в отвратительном свете представлен не кто иной, как человек, принесший на Русь христианство, причисленный к лику святых в чине равноапостольного — то есть чьи деяния по их важности сравнимы с апостольскими. Эта картина жесткой реакции православной общественности не вызвала. Так в чем дело — в святости или в монархизме?

Читайте подробности в статье: «Матильда»: в чём сила нашей веры, сестра?

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