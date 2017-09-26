Москва, 26 сентября, 2017, 17:40 — ИА Регнум. «Я надеюсь, что Сергеев пройдет. Это было бы правильно», — заявил ИА REGNUM после итогов голосования в первом туре академик Александр Молдован, директор Института русского языка РАН.

Эмблема Российской академии наук. Здание Кунсткамеры

Во второй тур вышли академики Александр Сергеев и Роберт Нигматулин. Вероятность победы Сергеева близка к 100%. Единственное, что теперь может помешать выборам, — отсутствие кворума во втором туре.

Выбрать главу РАН в первом туре не получилось. Требующихся по Уставу РАН 799 голосов не набрал никто. Однако безусловным лидером стал нижегородский физик, академик Александр Сергеев с 681 голосами. Также во второй тур вышел академик Роберт Нигматулин, за которого отдали голоса 276 участников голосования.

Итоги первого тура голосования выглядят следующим образом:

681

43,0%

276

17,4%

269

17,0%

204

12,9%

152

9,6%

Участвовало в голосовании

1582

100%

Второй тур должен был начаться в 16.00 мск, но несколько задерживается, возможно, до 18.00.

Вероятность победы Сергеева близка к 100%. Единственное, что теперь может помешать выборам — отсутствие кворума во втором туре.

Можно на основании этих цифр утверждать, что наметился реальный победитель? Этот вопрос ИА REGNUM адресовало перед голосованием во втором туре академику Александру Молдовану.

— Конечно, можно. Такое преимущество дает Сергееву все шансы быть во втором туре избранным. Но и Нигматулин, если будет избран, то его кандидатура будет приветствоваться, потому что программы у всех хорошие. Но как показало голосование, помимо деловых предложений от будущего президента ждут того, что именуется харизмой. Мне кажется, она в высшей степени есть у Роберта Искандеровича. Но и у Сергеева есть элементы этой самой харизмы. Я надеюсь, что Сергеев пройдет. Это было бы правильно.

ИА REGNUM: Что может помешать?

— Откровенно говоря, при таком соотношении голосов у Нигматулина шансы небольшие. Но остается опасность, что на этой стадии выборы могут не состояться, если многие, разочаровавшись в результате, разошлись. Тогда не будет кворума. Появляется эта угроза, но она всё же небольшая. В первом туре кворум набирался с лихвой. Есть некоторый резерв. Но эта опасность сохраняется.

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Скорее всего, мой прогноз о том, что новым президентом РАН станет физик из Нижнего Новгорода Александр Сергеев, оправдается. Ждать осталось чуть-чуть.