Баку, 26 сентября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) впервые готовит обращение в Большую палату Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу об отказе национальных властей исполнять постановление ЕСПЧ. Процедура запущена в отношении Азербайджана. Признание государства нарушителем обязательств по ст. 46 конвенции может привести к исключению из СЕ, пишет «Коммерсант».

Совет Европы

Главным итогом завершившейся на прошлой неделе сессии по надзору за исполнением постановлений ЕСПЧ стало решение КМСЕ впервые применить на практике действующий с 2010 года п. 4. ст. 46. Конвенции по защите прав человека — обратиться в Большую палату суда для установления факта нарушения государством обязательства соблюдать конвенцию.

Начать использовать спящую процедуру в СЕ решили с Азербайджана: власти страны отказываются освободить оппозиционера Ильгара Маммадова, чье дело ЕСПЧ в 2014 году признал «политически мотивированным». В 2013 году он был осужден на семь лет за блог с информацией о событиях в стране во время президентских выборов (на которых ему отказали в регистрации). В сентябре генсекретарь СЕ Турбьорн Ягланд заявил, что «настало время Азербайджана задуматься, хочет ли он исполнять обязательства члена СЕ», призвав возбудить против его властей судебный процесс. Такая резолюция будет рассмотрена 25 октября, за передачу дела в суд должны проголосовать две трети входящих в КМСЕ представителей государств.

Признание государства нарушителем обязательств по ст. 46 конвенции может привести к исключению из СЕ. «Обращение в Европейский суд по правам человека — единственное, что может сделать КМСЕ, если государство действует недобросовестно, и азербайджанское дело — наиболее подходящий случай использования комитетом такого полномочия», — сказал изданию адвокат Сергей Голубок. По его словам, решение выглядит реакцией на недавние разоблачения системы подкупа среди депутатов ПАСЕ и в других европейских институтах, якобы созданной азербайджанскими властями, что поставило под угрозу авторитет СЕ.

В последние годы Совет Европы подвергается критике за слабую реакцию на нарушения, совершенные его членами. Так, Human Rights Watch в 2014 году заявляли о происходящем в Азербайджане «систематическом преследовании правозащитников и диссидентов, свидетельствующем о полном пренебрежении обязательствами перед Советом Европы». Аналогичным образом, European Stability Initiative продемонстрировала как в 2013 году на Парламентской ассамблее Совета Европы был забаллотирован вопрос о политзаключенных в Азербайджане.

Обе правозащитные организации призвали Совет Европы предпринять конкретные действия, чтобы продемонстрировать возможность и готовность вернуться к «изначальной миссии по защите и гарантированию прав человека».

Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству между её членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Будучи основанным в 1949 году, Совет Европы является старейшей в Европе международной организацией. В его состав входят 47 государств. Совет Европы является полностью самостоятельной организацией, не входящей в систему Европейского союза. В отличие от Евросоюза, Совет Европы не может издавать обязательные законы.

Одним из самых значительных достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

5 сентября Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — the Organized Crime and Corruption Reporting Project) опубликовал журналистское расследование под названием «Азербайджанская прачечная», в котором утверждается, что власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания $2,9 млрд. Эти деньги, как говорится в расследовании, шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в республике. Доступ из Азербайджана на веб-сайт OCCRP уже заблокирован.