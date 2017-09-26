Минск, 26 сентября, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Великобритания должна активнее инвестировать в Белоруссию. Например, страны могут начать сотрудничать в сфере электротранспорта, предложил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Соединенного Королевства Аланом Дунканом, которая состоялась сегодня, 26 сентября. Об этом сообщается на официальном интернет-портале президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко предложил определить три или четыре солидных пилотных экономических проекта и реализовать их. Глава Белоруссии решил не лукавить и сказал прямо: у Великобритании много свободных денег, которые можно было бы вложить в республику. Минск, в свою очередь, обещает создать удобные и выгодные условия для бизнеса двух или трех совместных предприятий.

По словам главы Белоруссии, у двух стран есть много направлений, по которым они могут вместе продуктивно работать. В частности, это может быть сфера электротранспорта. Лукашенко поддержал решение британских властей отказаться от использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания:

«Я приветствую и аплодирую такому решению. По вашему примеру в этом направлении и мы решили двигаться. И в этом плане ищем наиболее продвинутых партнеров в этой сфере», — подчеркнул белорусский лидер, предложив работать в этой сфере с Минском.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко на переговорах с Дунканом заявил, что сожалеет от выходе Великобритании из ЕС, поскольку раньше у республики был «надежный хороший партнер и друг в Евросоюзе, который мог сказать правду о Беларуси».

Читайте также: Лукашенко сожалеет о выходе Великобритании из ЕС

Сегодня также состоялась встреча Алана Дункана и главы белорусского внешнеполитического ведомства Владимира Макея, на которой стороны обсудили пути взаимодействия после Brexit. По словам белорусского министра, Минск и Лондон сейчас выстраивают сотрудничество в различных сферах, которые останутся актуальными и после того, как Соединенное Королевство выйдет из ЕС. Макей добавил, что таких областей много. Правда, конкретно ничего не сказал. Однако, по мнению главы МИД, Великобритания и после Brexit продолжил оказывать серьёзное влияние на ЕС.

Что касается политики, то, как сказал Макей, обе стороны стремятся к расширению политического диалога, что станет важным дополнением к британо-белорусскому экономическому сотрудничеству. Представители обеих стран назвали свои государства важными партнёрами. Дункан еще пообещал, что Великобритания и после выхода из ЕС будет «дальше процветать как часть мирного региона».

Напомним, что, по итогам 2016 года, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии заняло 7-е место по объему белорусской торговли. Этот показатель составил $498 млн. Объем экспорта Белоруссии — $445 млн. Почти вся эта сумма получена за счет поставок белорусских нефтепродуктов, произведенных из сугубо российской нефти. Еще немного приходится на калийные и азотные удобрения, строительную арматуру, свинец, мебель, текстиль и так далее.

При этом Великобритания экспортировала в Белоруссию свои товары только на $53,2 млн. Поставлялись такие товары как двигатели внутреннего сгорания, автомобили легковые и специального назначения, сельскохозяйственное оборудование, лекарственные средства, мороженая рыба, медицинское оборудование, крепкие спиртные напитки, косметические товары, смазочные материалы.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем желании открыть новую страницу в отношениях с Соединенным Королевством в октябре 2016 года во время официального визита в республику двоюродного брата королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского. Произошло это на фоне привлечения в течение нескольких лет европейских инвестиций в Белоруссию, немалую роль в чём сыграла и Великобритания. Ведь Минск надеется на денежные вливания всё больше: социально-экономический кризис в республике усугубляется.