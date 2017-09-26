Улан-Удэ, 26 сентября, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Вячеслав Наговицын, вопреки требованиям бурятских старейшин назначенный членом Совета Федерации, выехал в Москву, где он планирует провести встречи с руководством верхней палаты российского парламента. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе бурятского правительства, которое Наговицын и будет представлять.

Egov-buryatia.ru Сенатор Вячеслав Наговицын

Глава республики Алексей Цыденов заявил о необходимости успешного взаимодействия с федеральными органами для продвижения интересов республики.

«Вячеслав Наговицын хорошо знаком с проблемами республики, имеет большой опыт работы с федеральными структурами. Успешное взаимодействие с министерствами и ведомствами — важное звено в решении многих задач в Бурятии. С учетом поддержки в Москве его нового статуса и наработанного круга общения он сможет на должном уровне продвигать и защищать интересы Бурятии. Будем по максимуму использовать все имеющиеся возможности», — сказал Цыденов.

ИА REGNUM уже сообщало, что планы назначить бывшего главу республики Наговицына сенатором вызвали неоднозначную, отрицательную реакцию общественности.

Бывшие спикеры Народного хурала Александр Лубсанов и Михаил Семенов и бывший депутат Госдумы России Николай Кондаков распространили сразу после единого дня голосования открытое письмо, в котором заявили, что «Наговицын не выполнил своих обязательств, которые давал в 2007 году».

«За годы его руководства республика не развивалась, наоборот, началась деградация экономики, социальной сферы, культуры и других сфер жизни Бурятии. Республиканская власть практически утратила контроль над ситуацией… Правоохранительные органы выявили множество коррупционных преступлений, связанных с республиканской властью. Это настоящий вал коррупции, чего в республике ранее не было», — отмечают авторы документа.

Они убеждены, что именно поэтому президент Владимир Путин в феврале произвел замену руководителя Бурятии.

Сам Наговицын с такой оценкой, естественно, не согласен. Избранный главой региона Алексей Цыденов к требованиям «аксакалов» не прислушался.

61-летний Вячеслав Наговицын руководил Бурятией с 2007 по 2017 годы. До переезда в Бурятию был вице-губернатором Томской области, курировал промышленность и развитие бизнеса. По национальности — удмурт.