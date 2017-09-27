Санкт-Петербург, 27 сентября, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Выставка в Русском музее Санкт-Петербурга, посвященная тому, как идея Великого Октября отразилась в русском искусстве, сама по себе — целая поэма. Различные мироощущения представленных на выставке художников, поэтов и литераторов дают многогранную картину, позволяющую увидеть события Революции с разных точек зрения, но не оставляя равнодушным никого, как они не оставили равнодушными тех людей, работы которых и составили основную часть экспозиции. О выставке «Мечты о мировом расцвете» пишет автор ИА REGNUM Марина Александрова.

Кузьма Петров-Водкин. Фантазия. 1925

Художественные произведения тех лет впечатляют до сих пор как огромный отклик на мощный запрос народной души. Вдохновленные мечтой о новой жизни, художники создавали произведения, наполненные оптимизмом, пронизанные солнцем и наполненные теплыми красками. Лица, изображенные на портретах, излучают искренность и внутреннюю силу. Но присутствуют также на этой выставке и работы тех, кто революцию не принял, отнесся к ней с опаской или открытой враждебностью. Их свидетельства не менее важны, поскольку также заряжены искренностью.

В чем же видится смысл мечты, ищущей воплощения в более справедливом социальном устройстве и произведениях искусства, читайте в статье: Когда Красный конь еще не споткнулся: музыка Революции в словах и красках

Обратите также внимание на другие статьи Марины Александровой о культуре и искусстве.