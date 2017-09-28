Киев, 28 сентября, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Если уж продавать, то побыстрее и побольше. Такой подход демонстрируется по всем отраслям украинского хозяйства, часть которого, как неперспективная, просто уничтожается, а другая переформатируется с целью максимального удобства для зарубежного покупателя. Не миновал этот подход и энергетику, которую постепенно перепрофилируют на поставки электроэнергии в ЕС. Особо быстро сделать это не получается, поскольку накопились массовые проблемы, связанные с разрушением предыдущей системы, ставшей притчей во языцех недопоставкой угля и необходимостью затыкать дыры в электроснабжении усиленной эксплуатацией имеющихся мощностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Как раз в последнем случае Украине решили «помочь» ее новые энергетические партнеры — компания Westinghouse, желающая поэкспериментировать с украинскими АЭС с целью увеличения их производительности. Как бы там ни было, планируемая поставка электроэнергии на экспорт похожа на желание украинских воротил от энергетики получить максимальную прибыль от западного потребителя, оставив самих украинцев на голодном пайке. И планируемое увеличение мощности на 5−10% этот тренд переломить не сможет.

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