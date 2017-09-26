Санкт-Петербург, 26 сентября, 2017, 16:02 — ИА Регнум. От прекращения деятельности компании «ВИМ-Авиа» пострадали не менее 2000 петербуржцев. Окончательная цифра, очевидно, будет выше. Федеральные и местные власти создали рабочие группы для решения вопросов о возвращении уже улетевших туристов и о компенсации тем, кто останется без своих туров.

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа

В числе основных причин происшедшего с «ВИМ-Авиа» эксперты называют ценовые войны на рынке и демпинг.

Лишь один туроператор Санкт-Петербурга, «Интурист», был напрямую связан с авиакомпанией «ВИМ-Авиа», рассказали корреспонденту ИА REGNUM в руководстве северо-западного филиала Российского союза туроператоров (РСТ). По предварительным данным, число клиентов этой компании, которые сейчас не могут вернуться в Петербург или улететь в отпуск — около 2000 человек.

Вместе с тем пока неясно, сколько всего петербуржцев пострадали из-за прекращения деятельности «ВИМ-Авиа», потому что многие туристы заказывают путевки и билеты через московские компании, рассказал корреспонденту ИА REGNUM 26 сентября глава городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. В настоящее время подсчет количества пострадавших продолжается.

Одновременно специалисты комитета работают с МЧС, туроператорами и аэропортом «Пулково», решая вопрос о возвращении петербуржцев. Решение о выплате компенсаций, как и по вопросу о возвращении туристов, будет приниматься Ростуризмом, отметил Мушкарев.

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Никого из пострадавших от прекращения деятельности «ВИМ-Авиа» туристов в «Пулково» уже нет, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе петербургского аэропорта.

В понедельник, 25 сентября, когда стало известно о задержке рейсов, часть пассажиров уехала домой, часть — осталась в гостиницах или в терминале, им было предоставлено всё необходимое. Сегодня, когда стало известно, что рейсы вовсе отменяются, туристы получают справки об отменах и отправляются решать все вопросы со своими туроператорами.

Esan.edu.pe Гражданская авиация

Транспортные прокуратуры нескольких федеральных округов в текущем и прошлом году проводили проверки «ВИМ-Авиа» в связи с задержками рейсов и невыплатами зарплат сотрудникам. Но должна ли была Росавиация применить более жесткие меры, не дожидаясь фактического банкротства компании — это «философский вопрос», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак:

«Авиакомпания предоставляла Росавиации свои данные, но оценить масштаб финансовых проблем непросто. Как узнать, дадут ли им очередной кредит или нет? В Росавиации решили ограничиться предписаниями и выражением озабоченности».

«ВИМ-Авиа» — не единственная компания, находящаяся в зоне риска, добавляет эксперт. Правительство и законодатели требуют более низких цен на билеты, авиакомпании ради получения большей доли на рынке начинают выводить на продажу всё больше рейсов и демпинговать. Буквально в начале этого года тем же занималась и «ВИМ-Авиа». Подобная финансовая модель, разумеется, не отличается избыточной надежностью.

«ВИМ-Авиа» летала из аэропорта «Пулково» с мая 2016 года: тогда авиакомпания открыла регулярные перелеты в Москву. Чартерная программа перевозчика включала рейсы из Санкт-Петербурга в Пекин, Бургас, Варну, Геленджик, Ларнаку, Подгорицу, Сочи и Симферополь.

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября авиакомпания «ВИМ-Авиа» объявила о полном прекращении чартерных рейсов на вывоз пассажиров к местам отдыха в связи с тяжелым экономическим положением. Финансирование перевозчика заморожено, обслуживание рейсов в аэропортах не осуществляется. По предварительным данным, долги «ВИМ-Авиа» превышают полмиллиарда рублей.

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Федеральное агентство по туризму образовало оперативный штаб по возвращению из-за рубежа российских туристов — клиентов авиаперевозчика «ВИМ-Авиа».

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Напомним, авиакомпания «ВИМ-Авиа» выполняла регулярные полеты по 16 международным маршрутам, в частности в Китай, Армению, Грецию, Испанию, Турцию, Болгарию и другие страны.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массовых задержек авиарейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа». Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц авиакомпании по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».