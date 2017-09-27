Киев, 27 сентября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Суд, прошедший недавно в Одесской области над обвиняемыми по событиям в Доме профсоюзов 2 мая, еще раз показал всю ангажированность этого процесса. О том, какие еще гримасы может корчить украинская «законность», рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Nata Naval Куликово Поле в Одессе

К самому решению суда в данном случае претензий быть не может, все 19 обвиняемых признаны невиновными. И тут же, прямо в зале суда, им предъявили новое обвинение по статье 110 УК Украины — сепаратизм — и снова задержали.

48 человек, погибшие в Доме профсоюзов, были убиты радикальными националистами, но никто из их убийц не был задержан или обвинен. Обвинения достались на долю тех, кто сумел выжить. Суд проходил под постоянным давлением радикалов, которые даже напали на охраняющую здание суда полицию, выразив таким образом недовольство принятым решением. Выдвинутые обвинения в адрес невиновных людей и отказ от преследования настоящих преступников еще раз показывают, какие силы пришли к власти на Украине в результате последнего майдана.

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