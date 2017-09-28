Липецк, 28 сентября, 2017, 04:15 — ИА Регнум. Масштабное переформатирование, постигшее транспортную систему Липецка, вкупе с руководством управляющей компании, должно, по мысли инициаторов, вывести липецкий общественный транспорт из финансовой пропасти. О том, какие подводные камни уже видны в новом фарватере движения липецких транспортников, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

Марина Каширская ИА REGNUM Троллейбусы свое существование в Липецке завершили

Первые шаги на пути оптимизации выглядят довольно рискованными. Были отменены липецкие троллейбусы и одновременно в два раза повысилась стоимость проезда, причем ставка была сделана на новые маршрутные автобусы. Возможно, введение новых низкопольных многоместных автобусов действительно способно разгрузить серьезно перегруженные транспортные линии, но пока что обновление парка продолжает отставать от потребностей населения.

Теснота и нехватка автобусов продолжают оставаться бичом липецкого транспорта. Задача, поставленная главой города Сергеем Ивановым перед новым руководителем МУП «Липецкпассажиртранс», предусматривает, прежде всего, выход в безубыточность. Кроме того, работа транспортников должна стать совершенно прозрачной для контролирующих органов. Возможно, решение этих проблем позволит развить инфраструктуру городского транспорта в необходимых для жителей масштабах.

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