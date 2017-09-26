Ярославль, 26 сентября, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Ярославская областная дума согласовала кандидатуру Эдуарда Потапова на должность руководителя Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облдуме.

Http://yarmkd76.ru Эдуард Потапов

Эдуард Потапов имеет высшее юридическое и инженерное образования, закончил Национальный исследовательский Томский государственный университет, Международный институт менеджмента ЛИНК, Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. Там же учился и губернатор области Дмитрий Миронов. Эдуард Потапов имеет опыт управленческой работы более 20 лет и 14 лет опыта управления инвестиционно-строительными проектами в Вологде, Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

В июне этого года он был назначен и.о. руководителя фонда, прошел конкурс на должность руководителя фонда и после этого был утвержден областной думой.

«Мне этот кандидат понравился еще на аттестационной комиссии. Он тогда основными постулатами развития фонда выдвинул усиление контроля и планирования. Видно, что человек разбирается в теме. Он хочет того же, что хочу я. Во время утверждения думой я ему сказал, что время освоения денег фондом закончилось и настал период реального исполнения желаний жителей Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Василий Бобков.

Из состава Попечительского совета Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области исключён по собственному желанию Андрей Крутиков. Вместо него в состав названного органа в качестве представителя думы включён депутат Александр Тарасенков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM , краткосрочная программа капитального ремонта в Ярославской области за 8 месяцев 2017 года исполнена лишь на 22,4%. Крупнейшими подрядчиками, выполняющими ремонт многоквартирных домов, являются иногородние компании, деятельность которых связывают с новым руководством области.