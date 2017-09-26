Минск, 26 сентября, 2017, 15:13 — ИА Регнум. Великобритании нужно активнее инвестировать в экономику Белоруссии. Об этом, как передает «БЕЛТА», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом.

President.gov.by «Давайте вместе попробуем работать в Беларуси»

«У Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело», — говорит глава государства.

По его словам, Белоруссия создаст выгодные условия для бизнеса, после чего в стране можно будет построить «2−3 совместных предприятия».

«Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько — 2−3 совместных предприятия — построим в Беларуси, которые будут работать на 2 страны», — говорит Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом заявил, что он сожалеет о выходе Великобритании из ЕС.

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