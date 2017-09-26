Депутаты Ярославской областной Думы отказались «выйти из сумрака»
Ярославль, 26 сентября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Сегодня на заседании Ярославской областной Думы был отклонен законопроект об открытом и поименном голосовании и обязательному публиковании результатов в открытом доступе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Каждый избиратель области мог бы видеть, как голосовал «народный избранник» по тому или иному вопросу. Отклонили большинством голосов! Вопрос депутатам — чего боимся? Скоро выборы и нужно будет говорить, кто как работал на благо народа. А врать бы и не получилось, итоги поименного голосования в открытом доступе» — говорит один из авторов законопроекта Василий Цепенда.
Каких-либо весомых аргументов — почему законопроект нужно отклонить, на заседании областной Думы не прозвучало.
Напомним, сегодня открытое и поименное голосование в областной Думе тоже проводится, но только по некоторым вопросам и в том случае, если за это проголосуют сами депутаты. Список «народных избранников», проголосовавших «за» или «против», не публикуется в открытом доступе.