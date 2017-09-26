Ярославль, 26 сентября, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Сегодня на заседании Ярославской областной Думы был отклонен законопроект об открытом и поименном голосовании и обязательному публиковании результатов в открытом доступе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голосовать лучше тайно, считают депутаты Ярославской облдумы

«Каждый избиратель области мог бы видеть, как голосовал «народный избранник» по тому или иному вопросу. Отклонили большинством голосов! Вопрос депутатам — чего боимся? Скоро выборы и нужно будет говорить, кто как работал на благо народа. А врать бы и не получилось, итоги поименного голосования в открытом доступе» — говорит один из авторов законопроекта Василий Цепенда.

Каких-либо весомых аргументов — почему законопроект нужно отклонить, на заседании областной Думы не прозвучало.

Напомним, сегодня открытое и поименное голосование в областной Думе тоже проводится, но только по некоторым вопросам и в том случае, если за это проголосуют сами депутаты. Список «народных избранников», проголосовавших «за» или «против», не публикуется в открытом доступе.