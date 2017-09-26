Санкт-Петербург, 26 сентября, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Владельцы греческого танкера Delta Pioneer, повредившего причал порта Приморск в Выборгском районе Ленобласти, оспаривают сумму ущерба, которую должны выплатить «Транснефти» и Приморскому торговому порту, — 3 млрд рублей. Сегодня, 26 сентября, апелляционный суд отложил заседание в связи с ходатайством ответчиков о назначении экспертизы по определению размера ущерба, чтобы дополнительно изучить позиции сторон по вопросу назначения экспертизы.

Shipspotting.com Греческий танкер Delta Pioneer

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, поводом для международного дела с крупной суммой иска стали события 20 ноября 2016 года, когда греческий танкер Delta Pioneer при швартовке в порту Приморск в Выборгском районе Ленобласти навалился на причал, повредив и его, и находящееся на нем гидротехническое оборудование. Происшествие обошлось без человеческих жертв, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды.

Причал принадлежит компании «Транснефть-Порт Приморск», а технические объекты принадлежат «Приморскому торговому порту». Обе компании подали многомиллиардный иск о возмещении ущерба к судовладельцу и оператору танкера — греческим компаниям Pontoporos Special Maritime Enterprise и Delta Tankers. Размер ущерба истцы оценили почти в 3 млрд рублей.

В рамках обеспечения иска на танкер был наложен арест. Экспертиза установила, что вина в аварии лежит на капитане: при управлении процессом буксировки он превысил скорость сближения судна с причалом, что привело к навалу на причал.

Греческие судовладельцы признают свою вину в аварии, но пытаются снять арест с танкера: с их стороны поступило уже более 20 жалоб, однако все они были признаны судом необоснованными.

В июле 2017 года истцы выиграли спор о возмещении ущерба: Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с ответчиков почти 2,3 млрд рублей в пользу «Транснефть-Порт Приморск», и 713,5 млн руб в пользу Приморского торгового порта. Pontoporos Special Maritime Enterprise и Delta Tankers не согласились с суммой ущерба.

Сегодня, 26 сентября, 13-й арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу ответчиков и отложил заседание, чтобы решить вопрос о назначении экспертизы по оценке реального ущерба, который нанес танкер. Следующее заседание назначено на 17 октября текущего года, в ходе которого станет окончательно известно, последует ли за ним экспертиза.

В свою очередь, сторона «Транснефть-Порт Приморск» уверена, что экспертиза по оценке ущерба только еще раз подтвердит изначально заявленную сумму.

«В процессе рассмотрения спора сторона истцов обратилась к аудиторской компании Ernst & Young, которая сделала заключение о сумме ущерба. Мы считаем это заключение объективным и достоверным, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM Елена Демина, старший партнер юридической фирмы Delcredere, которая представляет интересы истцов в суде. — Нас не пугает возможная экспертиза, поскольку при объективном ее проведении с использованием правильных методик результаты не будут существенно отличаться от суммы, определенной Ernst & Young».