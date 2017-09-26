Ярославль, 26 сентября, 2017, 14:29 — ИА Регнум. Вокруг председателя Ярославской областной Думы Михаила Боровицкого сгущаются тучи. Один из ярославских телеграмм-каналов «Сны Урлашова» намекнул на то, что его может сместить экс-председатель муниципалитета, ставший недавно региональным депутатом, Павел Дыбин.

Http://www.duma.yar.ru Михаил Боровицкий

Дыбин был избран депутатом Ярославской областной Думы в середине июля этого года на довыборах по одномандатному округу №9. После своего избрания он написал заявление о постоянной работе в облдуме на профессиональной основе и попросил Думу включить его в состав комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления. Обе просьбы были удовлетворены. После этого в ярославских политических кругах заговорили о смене Михаила Боровицкого на посту спикера облдумы.

Подобный прецедент был уже на уровне муниципалитета: Павел Дыбин возглавил представительный орган вместо лишённого мандата Павла Зарубина. Почему бы истории не повториться и на областном уровне?

Более-менее независимая позиция Михаила Боровицкого, по всей видимости, вызывает раздражение в региональном правительстве, где председателя Ярославской областной Думы как «своего» не воспринимают.

Упомянутый выше телеграмм-канал обвинил спикера областного парламента в связи с «командой» Павла Исаева и Павла Зарубина и конфронтации, правда, пока скрытой, с губернатором Дмитрием Мироновым. И поэтому якобы вскоре место Михаила Боровицкого может занять Павел Дыбин.

«Это больше похоже на комедию, чем на реальность. Михаил Боровицкий — авторитетный депутат, а Дыбин — новичок, который не имеет опыта работы в законодательном органе. Он не может сам написать заявление — мол, хочу быть председателем. Его должны выдвинуть треть депутатского корпуса или представители фракции Думы. И только если за него проголосует большинство депутатов, он может стать спикером», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной Думы Алексей Калганов.

Павел Дыбин, по мнению Алексея Калганова, еще не готов возглавить региональный парламент.

«Это в муниципалитете можно в один день стать депутатом и председателем, а у нас все жёстче. Почему вы не спрашиваете — может ли Павел Дыбин сместить меня? Это гораздо легче. Чтобы стать главой комитета, ему достаточно лишь написать заявление и набрать большинство депутатских голосов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Калганов.

Сам Павел Дыбин не стал комментировать ситуацию подробно.

«Я сменю Михаила Боровицкого? Это преждевременный вопрос. Это не моя компетенция. Есть соответствующие органы, которые этим занимаются. Трудно сказать, соглашусь ли я, если мне предложат выдвигаться на место спикера Думы. Это преждевременный вопрос. Не готов комментировать», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Павел Дыбин.

ИА REGNUM не смогло получить оперативный комментарий на тему своей возможной отставки у Михаила Боровицкого.