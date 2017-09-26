Москва, 26 сентября, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Роскомнадзора о возможной блокировке американской социальной сети Facebook и подчеркнул, что компания должна соблюдать законодательство страны.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Это коммерческая компания, которая зарабатывает деньги, и которая должна это делать в соответствии с законодательством РФ», — заявил пресс-секретарь журналистам 26 сентября.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что если Facebook не выполнит российское законодательство о локализации персональных данных в 2018 году, то её работа на территории России будет запрещена.

«В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации», — добавил он.

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Отмечается, что официальных писем от американской компании об исполнении закона пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 году вступили в силу поправки к закону «О персональных данных», согласно которым любая компания, работающая с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России.