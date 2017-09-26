Волгоград, 26 сентября, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Берегоукрепление Цимлянского водохранилища у хутора Ляпичева и посёлка Донского Калачевского района Волгоградской области, которое велось ФГБУ «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища», осуществлялось с нарушениями закона. Такие выводы содержатся в отчёте счетной палаты РФ по результатам проверки исполнения федерального бюджета за 2016 год в Федеральном агентстве водных ресурсов (Росводресурсы), передаёт ИА REGNUM 26 сентября со ссылкой на документ.

Oblkompriroda.volgograd.ru Берегоукрепление

В настоящее время выявленные нарушения вылились в уголовное дело о халатности. Речь идёт о 16 млн рублей ущерба, нанесённого государству в результате оплаты Федеральным агентством водных ресурсов и ФГБУ «Управление водными ресурсами Цимлянского водохранилища» невыполненных работ по госконтракту. Подрядчиком берегоукрепительных работ выступило ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10». Стоимость работ оценена в 727,8 млн рублей.

При этом, как отметили в СП РФ, должностные лица управления не осуществляли контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ. Это привело к тому, что «в акты приёмки были неправомерно включены работы на общую сумму 30,1 млн рублей, которые фактически подрядчиком не выполнялись, однако были в дальнейшем приняты и оплачены заказчиком».

Кроме того, перевозка строительных материалов к месту проведения работ осуществлялась не по кратчайшему пути. Такая транспортная схема привела к завышению стоимости строительства берегоукрепления более чем на 100 млн рублей.

«Учреждением в качестве обеспечения исполнения указанного контракта принята от подрядчика банковская гарантия не соответствующая требованиям, установленным Федеральным законом № 44-ФЗ», — добавили в счётной палате РФ.

Еще одно выявленное нарушение — оплата управлением перевозки 41 тыс. тонн строительных материалов на сумму 63,4 млн рублей при отсутствии товарно-транспортных накладных.

Добавим, что это не единственное уголовное дело, которое было возбуждено на основании материалов Счетной палаты. Следователи также заинтересовались хищением бюджетных средств на сумму 751,6 млн рублей, направленных на развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012—2020 годах» в рамках госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на территории Южного федерального округа. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, электронный аукцион на выполнение работ по берегоукреплению Цимлянского водохранилища в границах хутора Ляпичева и посёлка Донского был объявлен в июне 2016 года. А уже в июле определился победитель. Согласно графику, оговоренному условиями контракта, работы должны быть выполнены в несколько этапов: первый до 30 ноября 2016 года, второй — с 15 января 2017 года до 15 ноября 2017 года, третий — с 15 января 2018 года до 1 ноября 2018 года. Всего подрядчику предстоит укрепить 5,9 тыс. погонных метров берега. На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 731,4 млн рублей: в 2016 году — 68,5 млн рублей, в 2017 году — почти 303,9 млн рублей, в 2018-м — 359 млн рублей.

Цимлянское водохранилище — один из ключевых водоемов юга России. Из-за понижения водности в 2009—2016 году в бассейне реки Дон сложилась напряжённая обстановка: приток воды из реки Дон к Цимлянскому водохранилищу был значительно ниже нормы, в результате оно не наполнено до отметок, установленных правилами эксплуатации. Из-за этого возникли ощутимые трудности с обеспечением водой почти половины жителей Ростовской области. В 2015 году на 40% пришлось сократить объемы воды, забираемой из водохранилища для орошения сельхозпосевов. Кроме того, маловодность Цимлянского водохранилища, которое является естественным нерестилищем большинства ценных видов рыб Азово-Донского бассейна, создает угрозу для развития рыбоводства.