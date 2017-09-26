Москва, 26 сентября, 2017, 14:04 — ИА Регнум. В августе 2017 года продажи LADA Vesta в ЕС выросли до уровня 48,4 тыс. автомобилей, таким образом, этот автомобиль «АвтоВАЗа» смог занять 76 место в модельном рейтинге авторынка Евросоюза, об этом 25 сентября сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Kremlin.ru LADA Vesta

Эксперты отмечают, что модель смогла за короткий период подняться в рейтинге сразу на 27 позиций. Кроме Vesta подобную динамику продемонстрировали только автомобили: SEAT Ateca, Fiat Tipo и Peugeot 3008.

Ateca смог совершить прорыв с 265 строчки на 80-ю, Tipo сместился с 99-й позиции на 36-ю, а 3008 — с 89-й на 30-ю.

В рейтинге LADA Vesta находится рядом с Ford C-MAX и Mercedes-Benz B-Class. В августе 2017 года первый был продан в количестве 49,5 тыс. ед., а второй — в количестве 47,9 тыс. ед.

Также специалисты отмечают, что модель LADA Granta опустилась с 59-й строчки рейтинга на 64-ю, в августе 2017-го в ЕС было продано 59,4 тыс. экземпляров этой модели «АвтоВАЗа».

Напомним, 11 сентября 2017 года «АвтоВАЗ» начал серийное производство универсала LADA Vesta SW и кроссовера Vesta SW Cross. На сегодняшний день цена на LADA Vesta SW начинается от 639 тыс. 900 рублей. Некоторые эксперты высказали мнение, что цены на эти модели завышены и что на данный момент «АвтоВАЗ» решил таким образом прощупать рынок.