Пекин, 26 сентября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Лу Кан в очередной раз призвал стороны конфликта на Корейском полуострове к благоразумию, сдержанности и недопущению военных столкновений.

Thanhniennews.com Лю Кан — официальный представитель МИД КНР

«Китай уверен, что если на Корейском полуострове начнется война, то ни одна из сторон не сможет выйти из нее победителем. Война станет трагедией для народов и стран региона. Власти КНР настоятельно призывают Вашингтон, Пхеньян и Сеул к сдержанности в своих высказываниях и действиях», — отметил пресс-секретарь МИД КНР.

Китайский дипломат подчеркнул, что Пекин приложит все усилия для деэскалации конфликта на Корейском полуострове. Кроме того, Лу Кан напомнил американским и северокорейским политикам, что военное вмешательство является недопустимой мерой разрешения споров, пишет «Чжунго жибао».

«Стороны должны немедленно отказаться от взаимных провокаций, в противном случае это может привести к плачевным последствиям для всех стран региона», — добавил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, компания Twitter отказалась удалять сообщение президента США Дональда Трампа, способное спровоцировать войну с Северной Кореей, поскольку оно не нарушает правила социальной сети.