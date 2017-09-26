Москва, 26 сентября, 2017, 13:47 — ИА Регнум. Сенатор Светлана Горячева пожаловалась на «низкое качество» и «сверхвысокие цены» на еду, которую готовят в Совете Федерации. Об этом она заявила 26 сентября в ходе заседания комитета Совфеда по регламенту, на котором обсуждались вопросы совершенствования питания и буфетного обслуживания сенаторов.

Pxhere.com Котлеты

«Пора нам заняться главным вопросом: что у нас тут, полуфабрикаты закупаются, потом их поджаривают и нам по сверхвысокой цене продают?» — задаётся вопросом Горячева.

По её словам, необходимо выделить человека от аппарата комитета, чтобы он ходил и смотрел, что «там подаётся».

«Эти котлеты, которые можно в любой забегаловке, извините, за копейки купить… а тут это стоит сверхдорого», — отметила сенатор.

С позицией Грачевой согласился зампред комитета Владимир Полетаев. По его словам, решить этот вопрос оказалось непросто, так как только в 2017 году в комбинате питания сменились пять руководителей.

«Не с кем разговаривать. С одним начинаем, а он к концу дня уже не работает», — резюмировал Полетаев, добавив, что вопрос нужно поставить «жестко».