Москва, 26 сентября, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Завершение 27 сентября налогового периода и ежедневные покупки долларов Минфином России сделают невозможным дальнейшее укрепление рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Коробков.

Цуканов М.В На рубль надвигаются тучи

«Собственно, рубль практически никак не отреагировал на вчерашний взлёт нефтяных цен, оставаясь весь день в районе 57,50 рубля за доллар», — отметил эксперт.

Значит, по его мнению, на валютном рынке появился крупный покупатель долларов. Помимо Минфина РФ, это мог быть и Центробанк, а также коммерческие банки.

«В ближайшие дни, скорее всего, произойдет возврат котировок доллара в диапазон 58—58,50 рубля. Относительно единой европейской валюты рубль может даже локально укрепиться по причине падения стоимости евро после выборов в немецкий бундестаг», — предположил Коробков.

По результатам выборов правящему блоку ХДС/ХСС для формирования правительства придётся создавать коалицию с мелкими партиями, и в этом вопросе пока много неопределённости.

«Не исключаю, что евро останется под давлением до прояснения поствыборного политического ландшафта в Германии. Поэтому курс евро к рублю, скорее всего, сохранится в диапазоне 67,80—68,40 до конца текущей недели», — считает эксперт.

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