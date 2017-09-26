Анкара, 26 сентября, 2017, 13:49 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара рассматривает все возможные варианты, в том числе и военный, в качестве ответа на референдум о независимости Иракского Курдистана, сообщает 26 сентября Reuters.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

Турецкий лидер подчеркнул, что среди возможных мер рассматриваются, как экономические, так и военные, которые могут включать в себя воздушную и наземную операции.

Эрдоган также отметил, что если конфликт не удастся решить мирными средствами, то он не колеблясь будет использовать все рычаги воздействия, имеющиеся в распоряжении страны.

Глава Турецкой республики выразил надежду на то, что региональное правительство Иракского Курдистана «придет в себя» и не будет нагнетать ситуацию, которая может выйти из-под контроля.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости региона от Ирака. Свыше 93% населения высказались в поддержку подобной инициативы Эрбиля.

Положительный исход плебисцита не означает немедленного обретения иракскими курдами независимости, это лишь первый шаг на пути долгого переговорного процесса между всеми заинтересованными сторонами.