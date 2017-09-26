Минск, 26 сентября, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети Instagram поделился впечатлениями от испытаний спецмашины МАЗ во время посещения Минского автомобильного завода в Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров

«Вот это класс! Этот монстр слушается водителя, как детский велосипед, — написал глава Чечни. — Легок в управлении, шикарный дизайн, удобный салон!»

Как ранее передавало ИА REGNUM, 25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл с официальным визитом в Белоруссию. В Минске он встретился с президентом страны Александром Лукашенко и премьер-министром республики Андреем Кобяковым.

Главным образом стороны обсудили возможности развития отношений между Белоруссией и российским регионом в экономической, промышленной и сельскохозяйственной областях.

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