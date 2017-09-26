Москва, 26 сентября, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Если американская социальная сеть Facebook не выполнит российское законодательство о локализации персональных данных в 2018 году, то ее работа на территории России будет запрещена, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

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По его словам, закон обязателен для всех и ведомство намерено либо добиться исполнения закона, либо компания прекратит работу в России.

«В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», — цитирует Жарова «Интерфакс».

Он пояснил, что в 2018 году всё «будет точно». Таким образом, сроки для решения компанией проблемы с локализацией персональных данных поставлены, и они будут соблюдены.

«Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети», — пояснил глава Роскомнадзора.

Официальных писем от Facebook о том, как они будут исполнять закон, пока не поступало. Позиция компании состоит в том, что они рассматривают варианты. В плане проверок Роскомнадзора до конца 2017 года Facebook нет.

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Напомним, поправки к закону «О персональных данных» вступили в силу в сентябре 2015 года. Согласно нововведениям, теперь любая российская или зарубежная компания, которая работает с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России.

10 ноября 2016 года вступило в силу решение Таганского суда Москвы, удовлетворившего требование Роскомнадзора о блокировке соцсети LinkedIn. Позже Московский городской суд признал законным решение о блокировке.

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В своем иске Роскомнадзор указал, что администрация LinkedIn передает персональные данные российских пользователей без их согласия. Кроме того, LinkedIn так и не перенесла в Россию свои сервера, через которые проходит информация о российских гражданах.

Ранее широкий резонанс получил скандал вокруг мессенджера Telegram. 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и потребовал привести деятельность мессенджера в соответствие с российским законодательством.

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После перепалки в соцсетях и СМИ основатель Telegram Павел Дуров заявил о согласии с требованиями Роскомнадзора — мессенджер будет включен в реестр ведомства. При этом Дуров уточнил, что Telegram не собирается выполнять требования «закона Яровой», назвав его «нереализуемым технически».

В соответствии с российским законодательством, Роскомнадзору должно быть предоставлено полное имя компании, страна регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, фактический адрес компании, почтовый адрес, электронный адрес и доменное имя, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса.