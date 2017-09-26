Москва, 26 сентября, 2017, 13:28 — ИА Регнум. Госдума и Совфед могут синхронно рассмотреть заявление в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

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«Мы не исключаем, это обсуждалось на Совете Думы, что завтра же Совфед примет аналогичное заявление по этому вопросу. Это заявление, возможно, будет принято синхронно», — сообщил парламентарий.

В Госдуме понимают, что реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины. «Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на Востоке Украины», — отмечается в документе.