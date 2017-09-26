Ярославль, 26 сентября, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Кандидатура нового председателя муниципалитета города Ярославля согласована. Руководителем представительного органа станет 38-летний секретарь городского отделения «Единой России» Артур Ефремов. В качестве его заместителей предлагаются кандидатуры Александра Дегтярёва и Сергея Калинина. Об этом сообщает канал «ЯрПолитика» в Telegram.

Заседание муниципалитета Ярославля

Эту информацию от анонимного телеграм-канала в муниципалитете и мэрии Ярославля не опровергают, однако комментировать считают преждевременным.

«Да, моя кандидатура рассматривается на этот пост. Но говорить об этом как о свершившемся факте рано. В четверг должна пройти городская конференция, которая должна определиться по персоналиям. Только после этого можно о чём-то говорить. Считаю правильным комментировать только факты», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Артур Ефремов.

Названный возможный кандидат в заместители Ефремова, главный врач клинической больницы им. Соловьёва Александр Дегтярёв вообще отказался от общения по телефону. Возможно, это связано с определённым внутренним разочарованием.

«Должность заместителя и вообще муниципалитет не соответствует уровню Александра Александровича (Дегтярёва). Он способен и должен заниматься более серьёзными вопросами. Думаю, что в 2018 году он будет выдвинут в депутаты областной думы. Кандидатура Ефремова, думаю, лоббируется мэрией. Им нужен на этом посту именно такой покладистый и несамостоятельный человек. Я не голосовала за него в августе и не проголосовала бы сейчас», — считает экс-депутат муниципалитета Вера Никольская.

Ещё до старта избирательной кампании в муниципалитет Ярославля возможным кандидатом на пост его председателя считался Сергей Калинин. Именно с этим многие связывали решение Сергея Григорьевича покинуть пост заместителя мэра. Эксперты достаточно высоко оценивали его шансы, называя главным аргументов системность и опыт. С точки зрения задачи конструктивной работы двух ветвей власти такое кадровое решение, с одной стороны, не привело бы к противостоянию, с другой, позволило бы вносить разумные поправки в инициативы мэрии.

«Я не считаю, что лишусь возможности каким-либо образом влиять на решения муниципалитета и мэрии. Поверьте, я смогу донести свои мысли до того, кого надо, и без статуса председателя. Мы все настроены на конструктивную работу, и это главное», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Сергей Калинин.

Нового председателя муниципалитета Ярославля и его заместителей депутаты изберут на первом заседании представительного органа 5 октября.