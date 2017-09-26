Москва, 26 сентября, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Вашингтон может ввести ограничения для полётов российской военной авиации над территорией США, сообщает 26 сентября РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаила Ульянова.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Сегодня в Вене проходит пленарное заседание комиссии по открытому небу, — отметил Ульянов. — Видимо, американцы официально презентуют там свои решения».

По его словам, ограничительные меры могут вступить уже с 1 января 2018 года. При этом Ульянов назвал все претензии в адрес России «необоснованными», а договор по открытому небу очень сложным, поэтому необходимо искать компромиссы.

При этом Ульянов не исключает принятия ответных мер в случае подобных ограничений.

Напомним, ранее журнал Wall Street Journal сообщил, что Вашингтон хочет ограничить полёты российских военных самолетов над территорией США в рамках Договора по открытому небу. Отмечалось, что США могут ввести ограничения над Аляской и Гавайями.

По данным издания, решение ограничить полёты станет ответом американских властей на запрет России на пролёт над Калининградом. Новые меры будут объявлены американской делегацией 26 сентября в ходе встречи консультативной комиссии Договора по открытому небу в Вене.