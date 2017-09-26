Ярославль, 26 сентября, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Ярославской области Анатолий Грешневиков вместе с шестью коллегами предлагает изменить законодательство и обязать создавать гарантийный фонд при проведении дорожных работ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам депутат Анатолий Грешневиков.

Spravedlivo.ru Анатолий Грешневиков

Семь депутатов федерального парламента внесли законодательную инициативу председателю Госдумы Владимиру Володину об изменении федерального закона № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно недавно опубликованным данным Росстата, в 2016 году 62% региональных дорог признаны не соответствующими стандартам качества. По сравнению с 2007 годом этот показатель ухудшился на 6%. По отдельно взятым субъектам Российской Федерации ситуация с автодорогами существенно различается. Самые плохие автодороги — на Чукотке, где требованиям не отвечают 94% трасс. В Москве нормативам не отвечает 63%, а в Санкт-Петербурге — примерно 37% .

«Такая ситуация вынуждает грузоперевозчиков затрачивать дополнительные средства на ремонт транспортных средств, что, как правило, сказывается на себестоимости перевозимых товаров и, впоследствии, на их себестоимости для потребителей. В результате логическая цепочка развития такой ситуации, соответственно, приводит к значительному повышению цен на товары народного потребления и, как следствие, к очередному витку инфляции», — пишут депутаты в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают обязать создавать гарантийный фонд при проведении дорожных работ.

Гарантийный фонд обеспечения обязательств формируется в целях обеспечения имущественной ответственности субъекта предпринимательской деятельности по обязательствам, возникшим вследствие причинения убытков личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения дороги в период гарантийного срока. Средства гарантийного фонда должны находиться на специальном депозитном счете, к которому будет иметь доступ государственный или муниципальный заказчик работ, связанных со строительством или ремонтом автомобильных дорог.

«На встречах с избирателями очень часто поднималась проблема плохих дорог и ярославцы требовали найти ее решение. Наша инициатива поступила в аппарат Госдумы. Ее должны в ближайшее время разослать на рассмотрение в регионы и в разные фракции Госдумы. В самом идеальном варианте эти поправки в закон могут рассмотреть в конце этой сессии думы — в декабре. Или в начале следующей», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Законотворцы считают, что исполнение внесенных поправок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.