Донецк, 26 сентября, 2017, 13:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 25 сентября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии три раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 35 раз, сообщают 26 сентября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

Naspravdi.info ВСУ в АТО

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили три раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Желобок, Фрунзе и Нижнее Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 35 раз. Под огнем оказались 15 населенных пунктов.

В Докучаевске украинская артиллерия повредила три здания. Также украинские силовики обстреляли наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Докучаевске.

«Штаб АТО» зафиксировал 13 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Талаковки, Лебединского, Марьинки.

На Донецком и Луганском направлении «штаб АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, шахты Бутовка, Жованки.

Напомним, Украина требует ввести в Донбасс миротворцев ООН на границе Украины с Россией с правом применять оружие. Россия предоставила в Совбез ООН свою резолюцию, которая предполагает размещение миротворцев только на линии разграничения между Украиной и народными республиками.