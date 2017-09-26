Минск, 26 сентября, 2017, 13:01 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сожалеет о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом он заявил 26 сентября на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом.

Serge Serebro Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Очень жаль, что Великобритания в этот момент уходит из Европейского союза. У нас был бы надежный хороший партнер и друг в Евросоюзе, который мог бы сказать правду о Беларуси», — говорит Лукашенко.

Дункан поблагодарил президента Белоруссии за комментарий в отношении Великобритании.

«Мне приходится все время разъяснять проблемы, с которыми сталкивается Великобритания, и объяснять тем странам, которые стремятся войти в Евросоюз, в то время как сама Великобритания из ЕС выходит», — сказал Дункан.

Ранее министр по вопросам выхода Великобритании из Евросюза Дэвид Дэвис заявил, что Великобритания не станет придерживаться существующих в Европейском союзе норм регулирования после Brexit.

Было отмечено, что после Brexit в силу вступит закон об отмене общеевропейского законодательства на территории Великобритании.