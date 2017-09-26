Москва, 26 сентября, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Российский генерал-лейтенант Валерий Асапов, скончавшийся от тяжелых ран в Сирии, погиб из-за предательства. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в интервью РИА «Новости».

Council.gov.ru Франц Клинцевич

"Есть точные данные о том, что это было предательство…, — сказал сенатор. — Предателей ищут, они будут найдены в ближайшее время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб в Сирии в результате внезапного миномётного обстрела боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В момент гибели офицер находился в командном пункте в районе города Дейр-эз-Зора.

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