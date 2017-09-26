Санкт-Петербург, 26 сентября, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Во время осеннего призыва в армию в 2017 году Санкт-Петербург должен направить на службу 2700 человек. Об этом 26 сентября сообщил военный комиссар города Сергей Качковский на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Как пояснил Качковский, более 320 человек должны быть специалистами военно-учетных специальностей, 540 человек должны иметь высшее профессиональное образование. Еще 45 человек собираются проходить альтернативную службу.

Качковский заявил, что в ходе весенней призывной кампании не удалось самостоятельно найти и вручить повестку более чем 9 тысячам юношей, пришлось даже привлечь правоохранительные органы, которые сумели отыскать почти половину из этих ребят. При этом 23 человека от службы уклонились, собраны материалы для 20 уголовных дел, два из них уже возбуждены.

По словам военного комиссара, в Петербурге процветает деятельность организаций и «так называемых правозащитников», которые предлагают семьям и молодым людям помощь в том, чтобы избежать службы в армии, и Качковский предлагает проверить, законна ли такая деятельность.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что городу по силам выполнить план призыва.

«Тем более, что ребята у нас в большинстве своем с удовольствием служат, несмотря на эту мерзость, которую пытаются им подкинуть непонятно кто, но явно не патриоты нашей страны, непонятно с чьего голоса поют. По любому мы должны создать соответствующую атмосферу для ребят, которые идут служить. Потому что это должно быть отнюдь не трагедией, а позитивным событием для каждого молодого человека», — сказал Полтавченко.

Напомним, во время весеннего призыва 2017 года на военную службу должны были отправить 3 тыс. 150 петербуржцев. План призыва на военную службу в Санкт-Петербурге осенью 2016 года составлял 3 тысячи 282 человека.

Осенний призыв 2017 года начнется 1 октября.