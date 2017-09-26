Рыбинск, Ярославская область, 26 сентября, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Прокуратура Рыбинска Ярославской области требует снять с должности депутата муниципалитета Сергея Ситникова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете Рыбинска.

Rybinsk.ru Сергея Ситникова намереваются лишить полномочий

Директора ОАО «Управляющая компания», депутата Муниципального совета Сергея Ситникова прокуратура города обвиняла в злоупотреблении служебным положением при расчетах с МУП «Теплоэнерго» в период с 2012 по 2014 год. Он, по мнению правоохранительных органов, своими действиями нанес ущерб рыбинской теплоснабжающей организации в размере более 39,8 млн рублей.

Рыбинский суд признал Сергея Ситниковова виновным в преступлении, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями. Но депутат был сразу же амнистирован в зале суда. Подсудимый свою вину так и не признал и обратился в областной суд, оспаривая решение суда первой инстанции. 25 августа ярославский областной суд оставил в силе решение Рыбинского суда.

Муниципальный совет обратился в прокуратуру города с просьбой прояснить ситуацию — лишать ли Ситникова депутатских полномочий после вступления в силу приговора суда? Коллеги опального депутата считали, что согласно уставу города Рыбинска имеют на это право.

«Прокуратура ответила, что мы должны лишить полномочий депутата Ситникова, а сегодня утром прислала представление, что мы обязаны это сделать в течение месяца с момента вступления в силу приговора суда. То есть до 25 сентября. Но мы ждали ответа от правоохранительных органов и поэтому не успели. Собирать ради этого внеочередное заседание совета сегодня или завтра мы не стали, поскольку в четверг будет очередное заседание муниципального совета Рыбинска. Там этот вопрос и обсудим», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель рыбинского муниципального совета Константин Долгов.

Городской прокурор Рыбинска Илья Иванов считывает, что сохранение депутатских полномочий Сергеем Ситниковым подрывает авторитет представительных органов местного самоуправления.