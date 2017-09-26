США и Украина бредят войной с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- «Запад-2017»: НАТО может обвинить Россию в нарушении Венского договора;
- «В страшном бреду»: пособие Пентагона по Вооруженным силам России вызывает тревогу;
- Упорство и непримиримость: Украина внесет свой проект резолюции по миссии ООН;
- Вопросы беженцев и Шенгенской зоны: Меркель обязана повысить тон в общении с Брюсселем;
- Почём покровительство: полковника Минобороны России подозревают в рекордной взятке.